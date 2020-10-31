«Сделал опасный шаг»: политолог объяснил слова Макрона о карикатурах

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Французы очень долго извинялись перед мусульманами и до такой степени старались не обидеть их религию, что даже запрещали христианам носить крестики. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал политолог и руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя нападки на президента Франции Эммануэля Макрона за его словам о карикатурах.

— Они слишком пережали эту ситуацию в одну сторону, — подметил Журавлев. — Тем самым приучили не очень хорошо социализированную исламскую молодежь к разгулу. Хоть они и этнические алжирцы и тунисцы, но родились во Франции и с рождения считают, что страна им обязана. Первые же приезжие после великого нашествия вели себя куда корректнее.

Политолог отметил, что сейчас же Макрон выбрал курс в пользу демократических ценностей, где право на строительство мечети соседствует с правом немусульман рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Это, по мнению собеседника «ВМ», вызывает вполне ожидаемое негодование у местной исламской уммы, возникает раскол в стране.

— С другой же стороны, у Макрона был выбор? Да, этого парня, убившего учителя, могли по-тихому отпустить, но потом такие же истории повторились бы. И повторились потом, когда в Ницце такой же фанатик убил троих безоружных ни в чем неповинных людей. Макрон сделал опасный шаг. Но а какой еще шаг он мог сделать? Ведь это противоречие было создано не им, а тем парнем, который зарезал учителя. Это противоречие создавалось годами, когда по улицам Парижа было страшно ходить, так как мусульмане жгли машины и бесновались.

Все это, заметил Журавлев, копилось десятилетиями и естественным образом утомило белое местное население:

— Конечно, Макрон сделал ошибку, поддержав идею рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Это даже с точки зрения дипломатии некорректно. Но его слова ничто по сравнению с тем, что сказал мэр Ниццы. На его фоне Макрон махровый либерал и друг ислама. Тот вовсе заявил, что вообще нужно Конституцию изменить, а всех мусульман из страны выселить. Чисто технически это, конечно, невозможно, но это отражает настроение, которое есть у местного населения.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова». В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Франции «прекратить нападки на веру», подчеркнув, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

Высказывания политиков прозвучали на фоне жестокого и резонансного убийства в Париже, где недавно 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После происшествия Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу с носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

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