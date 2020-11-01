Жириновский удивился реакции Кадырова, который потребовал от него извинений

Владимир Жириновский отметил, что Россия является светским государством, и вопрос религии - личное дело каждого / Фото: duma.mos.ru/Московская городская Дума

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивлен реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.

— У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение... Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал, — сказал политик в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube-канале.

Он подчеркнул, что Россия является светским государством, и вопрос религии — это личное дело каждого гражданина, поэтому он не намерен спрашивать разрешения, что и когда говорить.

Также Жириновский удивился словам чеченского лидера о получении мандатов ЛДПР в Государственной думе и предложил ему назвать имена тех, кто их покупал и продавал.

В пятницу, 30 октября, Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чеченской Республики, заявил, что следует избегать комментариев, которые могут быт расценены как поддержка террористических действий. Он также добавил, что руководителям регионов не стоит вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал депутата Госдумы Владимира Жириновского извиниться за свои слова и не касаться религиозных тем.

Конфликт между политиками произошел на фоне убийства под Парижем педагога, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его словам, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму.

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