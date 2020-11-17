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СМИ: Аскольд Запашный попал в реанимацию
Аскольда Запашного доставили в больницу / Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

СМИ: Аскольд Запашный попал в реанимацию

Юлия Курганова

Звезды

Артиста цирка Аскольда Запашного доставили в больницу. У 43-летнего артиста артериальная гипотензия — состояние, при котором снижено артериальное давление. Он будет находиться в реанимации.

По предварительной информации, медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает РЕН ТВ.

Аскольд Запашный — российский артист цирка, народный артист России, представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. С 2012 года он является художественным руководителем Большого Московского цирка.

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Аскольд Запашныйбольницареанимация
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