СМИ: Аскольд Запашный попал в реанимацию

Аскольда Запашного доставили в больницу / Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

Артиста цирка Аскольда Запашного доставили в больницу. У 43-летнего артиста артериальная гипотензия — состояние, при котором снижено артериальное давление. Он будет находиться в реанимации.

По предварительной информации, медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает РЕН ТВ.

Аскольд Запашный — российский артист цирка, народный артист России, представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. С 2012 года он является художественным руководителем Большого Московского цирка.

Читайте также: «Ужасающая вещь!»: токсиколог назвал возможную причину комы Дмитрия Хрусталева