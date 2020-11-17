СМИ: Аскольд Запашный попал в реанимацию
Артиста цирка Аскольда Запашного доставили в больницу. У 43-летнего артиста артериальная гипотензия — состояние, при котором снижено артериальное давление. Он будет находиться в реанимации.
По предварительной информации, медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает РЕН ТВ.
Аскольд Запашный — российский артист цирка, народный артист России, представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. С 2012 года он является художественным руководителем Большого Московского цирка.
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