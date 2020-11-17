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Создано приложение для перевода кошачьего мяуканья в слова
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Создано приложение для перевода кошачьего мяуканья в слова

Юлия Курганова

Технологии

Разработчики создали приложение для перевода кошачьего мяуканья в слова. Робот MeowTalk анализирует звуки, которые издают домашние животные, после чего при помощи базы данных предлагает перевод на человеческий язык.

Отмечается, что у кошек нет своего языка, но они могут выражать десять чувств — например, «Я голодна» или «Мне больно». Также утверждается, у них есть свои уникальные звуки.

— Приложение мгновенно переводит мяуканье вашей кошки в одно из десять общих кошачьих намерений. Эти намерения представляют кошачьи настроения и душевные состояния. Но у каждой кошки также есть своя уникальная вокализация и «словарный запас», — рассказали разработчики.

Один из создателей приложения поделился, что протестировал приложение на своем питомце по кличке Миттенс и теперь знает, когда кот просит его выпустить или покормить, сообщает портал Geek Wire.

Программа уже доступна для пользователей Android и iOS. В приложении можно создавать профили питомцев, а также делать собственные пометки, если хозяин точно понял своего кота. В следующий раз программа учтет этот вариант, когда услышит соответствующий звук от животного.

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