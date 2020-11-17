Один человек пострадал при пожаре в квартире в Красногорске

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В городском округе Красногорск произошло возгорание в квартире жилого дома, пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области во вторник, 17 ноября.

В дежурную часть поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Карбышева, 19. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание в 03:36.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации пожара были привлечены семь человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах. Возгорание возникло на последнем этаже здания.

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