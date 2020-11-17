СМИ сообщили о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране

Дональд Трамп мог иметь в виду объект в иранском городе Нетенз / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Журналистам стало известно о желании действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране на прошлой неделе, 12 ноября. Об этом узнало издание The New York Times от четырех источников, среди них действующие и бывшие представители власти.

СМИ предположили, что американский лидер мог иметь в виду объект в иранском городе Нетенз, но в Белом доме эту информацию не стали комментировать.

Сообщается, что во время совещания в овальном кабинете лидер США задал вопрос, насколько реально нанести удар по основному ядерному объекту Ирана в ближайшие недели. Старшие советники смогли отговорить Трампа от данного решения из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

Уточняется, что встреча проходила после того, как международные инспекторы сообщили об увеличении запасов ядерных материалов в Иране. При этом присутствовали председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, вице-президент Майк Пенс, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и госсекретарь Майк Помпео. Они посчитали, что удар по объектам Ирана может быстро перерасти в более широкий конфликт.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого американский лидер объявил о введении новых санкций.

«Ядерная сделка»

В июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков заключили соглашение об урегулировании вопроса иранского атома. Переговоры длились многие месяцы и стали результатом принятия СВПД. Соблюдение положений этого документа полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, Америки и Европейского союза.

Договоренность также предполагала снятие оружейного эмбарго с Ирана в течение пяти лет. При этом поставки оружия разрешались и раньше, но с подтверждения СБ ООН.

В своем первоначальном виде сделка не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и о восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана. Однако остальные участники договора продолжают соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

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