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Декабрьские морозы пообещали москвичам 17 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Декабрьские морозы пообещали москвичам 17 ноября

Вероника Кузьминова

Город

Морозы как в декабре и высокое атмосферное давление ожидается в Москве во вторник, 17 ноября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, прошедшая ночь была самой холодной этой осенью. Столбики термометров в столице опустились до минус шести–семи градусов.

— Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, три–восемь метров в секунду. Минус один — минус три в Москве, и ноль — минус пять — в Подмосковье, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что атмосферное давление почти не будет меняться — сохранится на отметке в 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 21 ноября, могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди.

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погода в Москвепервые морозыЕвгений Тишковец
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