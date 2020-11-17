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Выживаемость недоношенных детей в Москве увеличилась на 18 процентов за два года.
/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Выживаемость недоношенных детей в Москве увеличилась на 18 процентов за два года.

Юлия Ямпольская

Город

Выживаемость недоношенных детей в столице увеличилась на 18 процентов за два года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Там отметили, что в городских роддомах есть все необходимое для того, чтобы принять и выходить ребенка с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм.

— В столице одними из первых в стране стали заниматься проблемами выхаживания детей сверхранней группы преждевременных родов — менее 28 недель, и в этом направлении отмечается прогресс. Только за последние два года выживаемость детей с экстремально низкой массой тела — от 500 до 1 тысячи грамм увеличилась на 18 процентов, — уточнили в ведомстве.

Главный врач Морозовской детской больницы, врач-неонатолог Валерий Горев подчеркнул, что в учреждениях департамента здравоохранения Москвы в год рождается в среднем от 400 до 450 детей с весом меньше килограмма.

— Эти дети очень слабы, и то, как им будет оказана помощь в первые часы жизни, во многом определит, насколько здоровы они будут в будущем. За последнее десятилетие появились прорывные технологии, которые полностью изменили подходы к выхаживанию новорожденных и кардинальным образом сократили младенческую смертность, — цитирует Горева ТАСС.

В ведомстве добавили, что при выявлении патологий, таких кислородная недостаточность у ребенка, или необходимости срочной реанимации и интенсивной терапии, новорожденных вместе с мамами переводят из родильного дома в детские многопрофильные больницы.

Как отметил врач, о детях также заботятся в московских детских больницах, где функционируют отделения выхаживания новорожденных. Так, например, в Морозовской детской больнице новорожденных, которые родились раньше срока, выхаживают в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТН) и неонатологическом отделении.

В 2019 году здесь проходили лечение 600 малышей, появившихся на свет раньше срока. Около 70 процентов госпитализированных в ОРИТН — это новорожденные с весом от 500 грамм до полутора килограммов.

Также в ведомстве сообщили, что в отделениях столичных больниц создают условия, которые позволяют минимизировать возникновение дополнительного стресса у малышей. Это открытые и закрытые кувезы, мониторы, специальные приборы для подачи питания, кислорода, медицинских препаратов.

В реанимационном зале для детей оборудуют современные места для интенсивной терапии, а в процедурном кабинете устанавливают аппарат, позволяющий в абсолютно стерильных условиях собирать инфузионную среду.

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