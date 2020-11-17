Хрусталев появился в программе Урганта после выхода из комы

Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев, которого недавно экстренно госпитализировали в больницу, появился в эфире программе. По видеосвязи ведущий пообщался со своими коллегами и поблагодарил зрителей за беспокойство о его здоровье.

Хрусталев вышел на связь со студией «Вечернего Урганта» из больничной палаты.

— Спасибо всем, кто за меня переживал. И тем, кто за меня не переживал. Всем спасибо! Всем здоровья! Не болейте, не попадайте в больницы. Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь, — заявил ведущий в эфире Первого канала.

Шоумен не уточнил, что стало причиной его экстренной госпитализации. Ближайшие несколько дней ему придется провести в больнице и пройти курс медобследований. Хрусталев заявил, что во время лечения собирается заняться вязанием. Иван Ургант пожелал ему здоровья.

На днях Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искуственнуюкому.

Как стало известно позднее, предварительный диагноз артиста — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента. Позже стало известно, что шоумена вывели из комы, его состояние стабильное.

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