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Названы самые популярные товары во время «черной пятницы» в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Названы самые популярные товары во время «черной пятницы» в России

Вероника Кузьминова

Общество

Россияне в «черную пятницу» больше всего интересовались покупкой гаджетов, электроники и бытовой техники. О планах приобрести эти товары, по данным исследования аналитического центра «Битрикс24», заявили 80 процентов опрошенных.

По сравнению с прошлым годом интерес к гаджетам и бытовой технике у россиян вырос на 29 процентов. Одежда и обувь в эту «черную пятницу» интересовали лишь восемь процентов респондентов. Столько же людей собирались купить авиабилеты и автомобили.

Четыре процента опрошенных в день распродаж собирались купить продукты, один процент — билеты на мероприятия.

Порядка 80 процентов респондентов планировали совершить покупки онлайн, а 20 процентов — в офлайн-магазине, передает RT.

Уточним, что «черная пятница» в этом году выпала на 13 ноября.

Читайте также: Россияне объяснили нежелание делать покупки в «черную пятницу»

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