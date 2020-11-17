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Власти Москвы заявили, что меры контроля позволили снизить число COVID-больных
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы заявили, что меры контроля позволили снизить число COVID-больных

Юлия Ямпольская

Город

Приложение «Социальный мониторинг» и телемедицинский центр помогли снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

По его словам, только 4 процента от общего числа тех, с кем поддерживается коммуникация, госпитализировали. Остальные горожане получали консультации и соответствующую помощь.

— Поэтому считаю, что медицинские меры, а также санитарно-эпидемиологические, которые позволяют разделять, изолировать, контролировать, существенно снизили уровень заболеваемости коронавирусом в Москве, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Напомним, указом мэра Москвы жители столицы с подтвержденным COVID-19, которые выбрали лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для того, чтобы подтвердить свое местонахождение.

Для этого появился сервис Социальный мониторинг и камеры городской системы видеонаблюдения. Такие технологии помогают контролировать соблюдение режима самоизоляции, а также избегать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и гарантировать безопасность граждан.

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