Власти Москвы заявили, что меры контроля позволили снизить число COVID-больных

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Приложение «Социальный мониторинг» и телемедицинский центр помогли снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

По его словам, только 4 процента от общего числа тех, с кем поддерживается коммуникация, госпитализировали. Остальные горожане получали консультации и соответствующую помощь.

— Поэтому считаю, что медицинские меры, а также санитарно-эпидемиологические, которые позволяют разделять, изолировать, контролировать, существенно снизили уровень заболеваемости коронавирусом в Москве, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Напомним, указом мэра Москвы жители столицы с подтвержденным COVID-19, которые выбрали лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для того, чтобы подтвердить свое местонахождение.

Для этого появился сервис Социальный мониторинг и камеры городской системы видеонаблюдения. Такие технологии помогают контролировать соблюдение режима самоизоляции, а также избегать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и гарантировать безопасность граждан.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более семи тысяч точек в Москве используют систему QR-кодов