Более семи тысяч точек в Москве используют систему QR-кодов

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Свыше семи тысяч точек в столице используют систему QR-кодов. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в период с 19 октября в городе было сделано более 1,7 миллиона чек-инов, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что столичные предприятия добросовестно выполняют требования по QR-кодам для электронной регистрации посетителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Также Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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