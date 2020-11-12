Алексей Немерюк: Предприятия Москвы добросовестно выполняют требования по QR-кодам

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные предприятия добросовестно выполняют требования по QR-кодам для электронной регистрации посетителей. Об этом рассказал в четверг, 12 ноября, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, столичные власти фиксируют единичные случаи нарушений на предприятиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Также Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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