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«Удивительная творческая сила»: Кибовский выразил соболезнования родным Джигарханяна
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Удивительная творческая сила»: Кибовский выразил соболезнования родным Джигарханяна

Вероника Кузьминова

Город

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский простился с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с панихиды, которая проходит в Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября.

Кибовский выразил соболезнования родным и близким режиссера.

— Есть любители подсчитывать количество ролей, которые он сыграл. Но дело не в количестве, а в качестве: не было ни одной проходной роли. Такой народной любви, как он, удостаиваются немногие. Это удивительная творческая сила — сделать любимым не только себя, но даже свой голос, реплики. Благодаря этому даже мультипликационные герои были Джигарханяном, — заявил глава столичного Депкульта.

Он добавил, что жизнь Армена Борисовича была сложная и «с многими поворотами». Кибовский отметил, что новость о смерти режиссера стала для него неожиданной.

— Понятно, что возраст солидный, но я надеялся, что поможет кавказское долголетие. Очень не хотелось стоять сегодня на этой сцене в таком качестве. Часто принято бросаться фразой «Незаменимых нет». Это циничная фраза, и особенно четко это понимается, когда уходят такие люди, — добавил Кибовский.

Прощание с Арменом Джигарханяном продлится до 14:00. После актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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панихидаАлександр КибовскийАрмен Джигарханян
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