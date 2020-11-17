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Автомобиль съехал в реку на Пречистенской набережной в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль съехал в реку на Пречистенской набережной в Москве

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Пречистенская набережная, дом 35Карта всех событий

Автомобиль съехал в реку на Пречистенской набережной в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил дежурный офицер ГУ МВД России по Москве.

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Пречистенская набережная, дом 35.

На данный момент автомобиль находится под водой, его поднимают спасательные службы совместно с ГИБДД. Информация уточняется.

По данным ряда СМИ, водитель автомобиля погиб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при съезде легкового автомобиля с трассы Куровское — Шатура — Дмитровский погост в Московской области. Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 ноября, на 76-м километре трассы.

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