Автомобиль съехал в реку на Пречистенской набережной в Москве
Автомобиль съехал в реку на Пречистенской набережной в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил дежурный офицер ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу Пречистенская набережная, дом 35.
На данный момент автомобиль находится под водой, его поднимают спасательные службы совместно с ГИБДД. Информация уточняется.
По данным ряда СМИ, водитель автомобиля погиб.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при съезде легкового автомобиля с трассы Куровское — Шатура — Дмитровский погост в Московской области. Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 ноября, на 76-м километре трассы.
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