Рекордсменка России по гвоздестоянию рассказала, кто сможет повторить ее достижение

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Рекордсменка России по гвоздестоянию Ольга Юрченко рассказала, кто сможет повторить ее достижение. Женщина поделилась секретами практики, которую сама освоила около трех лет назад.

Ольга Юрченко простояла на гвоздях три часа, и этот рекорд был внесен в российскую Книгу рекордов.

— Нужно понимать, что необходимо отодвинуть жалость к себе подальше. Чтобы встать на гвозди, потребуется пройти через дискомфортные ситуации. Если ты себе позволишь перешагнуть через боль, пройти за боль, то ты получишь подарки, которые дарит практика, — сказала Юрченко в интервью телеканалу «МИР 24».

Она считает, что практика гвоздестояния помогает оздоравливать организм и работать со стрессом, то есть принимать неожиданности судьбы не как проблему, а как задачу, которую нужно решить. Также практика не вредит женственности, а, наоборот, позволяет раскрывать женскую природу.

Ранее ФАН писал, что пауэрлифтер, обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд.Он отбуксировал на 25 метров с помощью троса 36–тонный Boeing–737–500 в аэропорту Уфы. На это ему потребовалось 44,58 секунды.

— Я испытал всю гамму чувств. У меня было ощущение, что не сумею его сдвинуть. Это самая сложная часть — сдвинуть самолет. Когда я его уже сдвинул, было ощущение, что силы начали меня покидать, но, как говорится, собрал всю волю в кулак... — рассказал рекордсмен.

Источник: mir24.tv

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