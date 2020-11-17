Борис Корчевников показал свою жизнь в одном снимке 

Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram

Телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото. Снимок он подписал как кадр, в котором показана вся его жизнь.

Борису Корчевникову удалось поймать удачный ракурс: на переднем плане православная церковь, а из-за нее выглядывает Останкинская башня.

— Как точно сказал один человек: «В одном кадре вся жизнь», — подписал снимок Корчевников.

Подписчикам понравилась фотография, сделанная телеведущим. Некоторые фанаты оставили комментарии с философским контекстом.

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