Борис Корчевников показал свою жизнь в одном снимке
Телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото. Снимок он подписал как кадр, в котором показана вся его жизнь.
Борису Корчевникову удалось поймать удачный ракурс: на переднем плане православная церковь, а из-за нее выглядывает Останкинская башня.
— Как точно сказал один человек: «В одном кадре вся жизнь», — подписал снимок Корчевников.
Подписчикам понравилась фотография, сделанная телеведущим. Некоторые фанаты оставили комментарии с философским контекстом.
Читайте также: «Вы молодец»: жена Виторгана высказалась о болезни Корчевникова