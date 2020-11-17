Встроенную систему дезинфекции лифтов разработали в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Щербинский лифтостроительный завод испытал новую систему дезинфекции кабин. В скором времени эту разработку запустят в массовое производство. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, застройщики интересуются изобретением. Руководитель ведомства отметил, что в период с января по сентябрь 2020 года предприятия Москвы выпустили 12,7 тысячи лифтов, что более чем на четверть превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

— Система дезинфекции лифтов, разработанная Щербинским лифтостроительным заводом, — один из таких продуктов, она уже успешно прошла проверку специалистами и готова к массовому производству, — уточнил Прохоров.

Он также добавил, что средствами дезинфекции в новой разработке являются одиночные светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета, очищающие воздух и поверхности. Уникальность конструкции состоит в том, что система встроена в кабину, а не монтируется как отдельный элемент. При открытии дверей кабины или же наличии людей в ней система выключается, а лифт работает в штатном режиме.

Отмечается, что в ночное время длительность дезинфекции составит один час. Это обеспечит почти полную стерильность кабины лифта. Данные о работе системы будут отображаться на небольшом экране, который расположен внутри кабины, — это поможет провести диагностику и ремонт в максимально короткие сроки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Щербинский лифтостроительный завод работает с 1943 года. На данный момент предприятие — одно из крупнейших в стране производителей лифтового оборудования.

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