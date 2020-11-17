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Суд приговорил убийцу следователя Шишкиной к 14 годам колонии
Фото: depositphotos.com

Суд приговорил убийцу следователя Шишкиной к 14 годам колонии

Евгения Звощик

Закон

Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, приговорили к 14 годам колонии. Соответствующее решение принял Мособлсуд во вторник, 17 ноября. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Шишкину застрелили в Подмосковье в октябре 2018 года.

По словам Петренко, суд признал Абдулазизова виновным в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что в ходе следствия осужденный полностью признал вину в совершенном преступлении. В результате проверки показаний в Москве-реке были обнаружены выброшенные пистолет и патроны, сообщается на сайте СК.

Напомним, подполковник юстиции Евгения Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Согласно обвинительному заключению, утром 10 октября 2018 года Шишкина вышла из дома к парковке в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. В этот момент к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил в женщину. Следователь скончалась от полученных ранений на месте.

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