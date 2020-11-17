Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шубская в длинном платье станцевала с Овечкиным на вечеринке в честь 27-летия
Анастасия Шубская продемонстировала красоту своих ног / Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Шубская в длинном платье станцевала с Овечкиным на вечеринке в честь 27-летия

Юлия Захарова

Звезды

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская, которая в 2016 году вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, отпраздновала 27-й день рождения шумной вечеринкой. Среди гостей присутствовали Ольга Бузова, Любовь Успенская и Катя Лель.

На своем празднике девушка предстала в длинном блестящем синем платье с вырезом на спине. В разгар мероприятия она станцевала с супругом под хит Лель «Мой мармеладный». Спортсмен нежно обнимал жену и вместе с ней подпевал словам песни.

Шубская в длинном платье станцевала с Овечкиным на вечеринке в честь 27-летияФото: instagram.com/nastyashubskaya

Кроме того, Овечкин опубликовал отдельный пост в честь возлюбленной в Instagram.

— Дорогая, любимая, родная! С днем рождения тебя! Будь счастлива! Мы с сыновьями тебя очень любим! Ты наше все, — написал хоккеист.

Также с днем рождения Шубскую поздравили многие близкие и друзья. В личном аккаунте в Instagram девушка показала их трогательные пожелания.

В частности, Успенская призналась, что исполняла свои песни на свадьбе Овечкина и Шубской. Звезда добавила, что не могла проигнорировать праздник девушки и решила приехать на вечеринку.

Читайте также: Дочь поздравила Деми Мур с днем рождения, опубликовав ее откровенное фото

семьяАлександр Овечкиндень рождения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Объявим «Голубому огоньку» бойкот

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Все мнения
О проекте