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Володин назвал число депутатов Госдумы, заболевших коронавирусом
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Володин назвал число депутатов Госдумы, заболевших коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

В настоящее время 130 депутатов Государственной думы переболели или болеют новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во вторник, 17 ноября, во время пленарного заседания.

Он также уточнил, что на данный момент 28 депутатов находятся в больнице.

Кроме того, спикер призвал депутатов придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений. Он пояснил, что пленарное заседание в Госдуме шло на протяжении примерно четырех с половиной часов, что недопустимо в условиях пандемии, передает РИА Новости.

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