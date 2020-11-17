Законопроект о президентских сроках внесли в Госдуму

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Законопроект во исполнение поправок в Конституцию РФ, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока, внесли в Государственную думу. Об этом сообщил члена Совета Федерации Андрей Клишас во вторник, 17 ноября.

Парламентарий стал одним из авторов данной законодательной инициативы совместно с депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой.

Клишас уточнил, что законопроект устанавливает, что избранным президентом страны не может быть гражданин, который занимал указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок. При этом данное положение не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции, вносящей соответствующее ограничение, передает РИА Новости.

Кроме того, Клишас сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, согласно которому запрещается баллотироваться на пост президента РФ гражданину иностранного государства и людям, ранее имевшим иностранное гражданство или вид жительство. Также кандидат в президенты обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет.

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