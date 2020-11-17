Винзавод «Массандра» в Крыму выставили на аукцион за 5,3 миллиарда рублей

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Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион 100 процентов акций предприятия АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра». В качестве начальной цены указана стоимость в 5,3 миллиарда рублей.

Данное предприятие является старейшим и крупнейшим винзаводом республики Крым.

Известно, что шаг аукциона составляет 26,5 миллиона рублей — это 0,5 процента начальной цены продажи. Аукцион назначен на 14 декабря, передает Интерфакс.

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