Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по павильону МЦД

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

Жители столицы смогут поучаствовать в онлайн-экскурсиях по павильону Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.

Для участия в онлайн-экскурсии потребуется регистрация. Это нужно сделать по ссылке за три-пять часов до начала мероприятия.

Что делать?

Регистрируешься по ссылке за 3-5 часов до начала экскурсии, подключаешься в назначенное время, и наши замечательные консультанты гуляют с тобой по павильону, рассказывают интересные факты, отвечают на вопросы и играют в викторину🤗

Экскурсии проходят с 10:00 до 20:00 — Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) November 17, 2020

Экскурсанты расскажут о павильоне МЦД и ответят на вопросы горожан. В конце онлайн-мероприятий запланированы викторины. Экскурсии проходят с 10:00 до 20:00 по московскому времени.

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