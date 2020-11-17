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Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по павильону МЦД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по павильону МЦД

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

Жители столицы смогут поучаствовать в онлайн-экскурсиях по павильону Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.

Для участия в онлайн-экскурсии потребуется регистрация. Это нужно сделать по ссылке за три-пять часов до начала мероприятия.

Экскурсанты расскажут о павильоне МЦД и ответят на вопросы горожан. В конце онлайн-мероприятий запланированы викторины. Экскурсии проходят с 10:00 до 20:00 по московскому времени.

Читайте также: Три станции МЦД планируют достроить в столице до конца 2020 года

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