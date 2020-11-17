Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по павильону МЦД
Жители столицы смогут поучаствовать в онлайн-экскурсиях по павильону Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.
Для участия в онлайн-экскурсии потребуется регистрация. Это нужно сделать по ссылке за три-пять часов до начала мероприятия.
Что делать?— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) November 17, 2020
Регистрируешься по ссылке за 3-5 часов до начала экскурсии, подключаешься в назначенное время, и наши замечательные консультанты гуляют с тобой по павильону, рассказывают интересные факты, отвечают на вопросы и играют в викторину🤗
Экскурсии проходят с 10:00 до 20:00
Экскурсанты расскажут о павильоне МЦД и ответят на вопросы горожан. В конце онлайн-мероприятий запланированы викторины. Экскурсии проходят с 10:00 до 20:00 по московскому времени.
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