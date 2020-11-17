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Эрдоган объявил о введении комендантского часа в Турции по выходным
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган объявил о введении комендантского часа в Турции по выходным

Евгения Звощик

В мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране частичного комендантского часа по выходным дням из-за пандемии нового типа коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник, 17 ноября.

Он обратил внимание на рост числа случаев заражения вирусом в стране. По словам Эрдогана, также в Турции будут закрыты кафе и рестораны, но заведениям разрешат работать навынос, передает РИА Новости.

За последние сутки в Турции зафиксировали 3316 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также известно о смерти 94 человек с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурциякоронавирус
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