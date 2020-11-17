Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова оценила степень опасности мутировавшего в Сибири коронавируса
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова оценила степень опасности мутировавшего в Сибири коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Мутации коронавируса, которые были выявлены на территории России, не делают его опаснее и не влияют на эпидемическую обстановку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 ноября.

Ранее она рассказала, что в Сибири сформировался мутировавший вариант коронавируса.

Анна Попова уточнила, что новый вариант никак не сказывается на эпидемиологической ситуации в стране.

— Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что пациентов с коронавирусом можно выписывать после одного отрицательного теста на инфекцию, второе исследование при этом не понадобится.

Также ранее стало известно, что число случаев коронавируса в мире превысило 55 миллионов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Директор «Вектора» сообщил, когда начнутся исследования вакцины на детях

мутацияАнна Поповакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Все мнения
О проекте