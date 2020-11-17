Попова оценила степень опасности мутировавшего в Сибири коронавируса

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Мутации коронавируса, которые были выявлены на территории России, не делают его опаснее и не влияют на эпидемическую обстановку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 ноября.

Ранее она рассказала, что в Сибири сформировался мутировавший вариант коронавируса.

Анна Попова уточнила, что новый вариант никак не сказывается на эпидемиологической ситуации в стране.

— Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что пациентов с коронавирусом можно выписывать после одного отрицательного теста на инфекцию, второе исследование при этом не понадобится.

Также ранее стало известно, что число случаев коронавируса в мире превысило 55 миллионов.

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