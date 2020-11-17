Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 миллионов

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Количество людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило 55 миллионов. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса во вторник, 17 ноября.

По его данным, на 10:54 по московскому времени общее число инфицированных составляет 55 033 418. За время пандемии в мире скончались 1 327 500 пациентов, вылечились более 35,3 миллиона человек.

Больше всего заболевших было выявлено в США, Индии, Бразилии, Франции и России. На шестом месте списка находится Испания.

Ранее сообщалось, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности COVID-19.

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