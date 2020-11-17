«Совсем оборзели»: Соседова возмутили требующие деньги у государства артисты

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Российским звездам не стоит жаловаться на размер заработка и требовать от властей финансовую поддержку. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, просьбы артистов о государственной помощи выглядят смешно, поскольку состояние знаменитостей иногда составляет десятки или даже сотни миллионов долларов.

— Они же могут содержать детские дома, больницы и тысячи коллективов. Их дикие деньги позволяют в такой сложной ситуации заниматься благотворительностью. Вместо этого они хвастаются своими роскошными замками и яхтами и требуют от властей копейки, — отметил журналист в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

Соседов подчеркнул, что многим звездам следует бесплатно давать выступления в социальных учреждениях, чтобы поддержать граждан, и оказать помощь менее известным коллегам.

Критик посоветовал артистам вспомнить о певцах, актерах и других деятелях искусства, работавших в период Великой Отечественной войны. Они, как напомнил Соседов, на безвозмездной основе выступали и на передовой, и в госпиталях, чтобы сохранять боевой дух соотечественников. Нынешние же знаменитости «совсем оборзели», поскольку «ни черта не хотят отдавать».

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