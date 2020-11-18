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Россиянку оштрафовали за нецензурную лексику в WhatsApp
Фото: pixabay.com

Россиянку оштрафовали за нецензурную лексику в WhatsApp

Юлия Курганова

Происшествия

Жительницу столицы Татарстана оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Об этом женщина сообщила изданию «Казанский репортер».

Она рассказала, что спор в чате начался из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ.

— В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру, — сообщила жительница Казани.

Она отметила, что нецензурное оскорбление было в адрес мужчины по имени Ленар, причем он сам в чате отсутствовал.

Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил. По словам женщины, судья призналась, что это первое подобное дело у нее в практике и она не знала, какое решение принять.

Теперь жительница Казани намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

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