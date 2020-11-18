Трое военных погибли при ракетной атаке со стороны Израиля по Дамаску
Трое военных погибли, еще одного ранили при ракетной атаке со стороны Израиля по Дамаску. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Сирии в среду, 18 ноября.
Уточняется, что обстрел произошел в 03:11 по местному времени (04:11 по московскому времени) со стороны Голанских высот. ПВО Сирии отразили несколько ракет.
Израильская армия в соцсети Twitter сообщила о нанесении ракетных ударов по Сирии. Военные отметили, что это было ответом на установку Сирией и Ираном самодельных взрывных устройств около линии «Альфа» на Голанских высотах.
— Только что нанесли удары по целям иранских сил «Кудс» и сирийских вооруженных сил. Мы готовы действовать против иранского укрепления в Сирии, — сказано в сообщении.
What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020
What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.
We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.
Читайте также: Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление Сирии