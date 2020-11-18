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Трое военных погибли при ракетной атаке со стороны Израиля по Дамаску
Фото: youtube.com

Трое военных погибли при ракетной атаке со стороны Израиля по Дамаску

Юлия Курганова

В мире

Трое военных погибли, еще одного ранили при ракетной атаке со стороны Израиля по Дамаску. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Сирии в среду, 18 ноября.

Уточняется, что обстрел произошел в 03:11 по местному времени (04:11 по московскому времени) со стороны Голанских высот. ПВО Сирии отразили несколько ракет.

Израильская армия в соцсети Twitter сообщила о нанесении ракетных ударов по Сирии. Военные отметили, что это было ответом на установку Сирией и Ираном самодельных взрывных устройств около линии «Альфа» на Голанских высотах.

— Только что нанесли удары по целям иранских сил «Кудс» и сирийских вооруженных сил. Мы готовы действовать против иранского укрепления в Сирии, — сказано в сообщении.

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