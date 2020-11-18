Москвичам рассказали, какие субсидии чаще всего востребованы предпринимателями

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В Москве свыше 380 миллионов рублей будет выделено на выплаты для франчайзи и компенсации участия в выставках для предпринимателей. Это самые популярные виды поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на данный момент одобрили уже 1354 заявки на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Так, субсидии для франчайзи получат 387 компаний, для них выделили 322 миллиона рублей.

— Также в число востребованных вошла субсидия, позволяющая компенсировать расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади для участия в мероприятиях. Подобной помощью от правительства Москвы воспользуются 306 предпринимателей, а сумма одобренных на выделение средств составит 66 миллионов рублей, — сказал Алексей Фурсин.

Также популярной мерой поддержки бизнеса стал экспортный кешбэк. Это грант для московских предприятий, которые ориентированы на внешние рынки. Выплата составляет 10 процентов от выручки по исполненным экспортным контрактам.

Кроме того, компаниями часто востребована субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Она одобрена 96 предприятиям на сумму 97 миллионов рублей.

Помимо этого, предприниматели пользуются субсидией на обучение персонала — затраты возместят 110 компаниям города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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