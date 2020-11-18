Более триллиона рублей поступило в основной капитал столицы за шесть месяцев

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За шесть месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал Москвы превысил триллион рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 18 ноября.

Столица является лидером инвестиционной активности среди российских регионов. За прошлый год объем инвестиций в основной капитал составил 2,9 триллиона рублей, что на девять процентов превышает показатели 2018 года. С 2010 года объем инвестиций увеличился в 2,3 раза.

По словам заммэра, несмотря на сложности в 2020 году показатели инвестиционной привлекательности города значительно выросли.

— За шесть месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций составила порядка 77 процентов. С 2010 года инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. Все это позволяет нам делать вывод, что Москвой выбран верный курс на привлечение нового и поддержку работающего бизнеса, — сказал Владимир Ефимов.

Так, столица оказывает административную помощь, представляет налоговые преференции и создает инфраструктуру.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, особое внимание столица уделяет поддержке средних и крупных промышленный предприятий. Глава департамента отметил, что их уже более 700, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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