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Цена биткойна превысила 18 тысяч долларов впервые с 2017 года
Фото: pexels.com/Worldspectrum

Цена биткойна превысила 18 тысяч долларов впервые с 2017 года

Ростислав Зубков

Экономика

Стоимость биткойна поднялась выше 18 тысяч долларов, следует из данных торгов на бирже Binance на утро среды, 18 ноября.

Самая популярная криптовалюта выросла на 8,6 процента за это утро и перешла вышеуказанный рубеж впервые с декабря 2017 года.

Сведения на портале CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость биткойна более чем по 20 биржам, немного отличаются от результатов торгов на бирже. По информации сайта, биткойн подрос на 7,72 процента до 17 960 долларов.

Отметим, что на долю биткойна приходится около 66 процентов всего рынка криптовалют.

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