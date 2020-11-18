Цена биткойна превысила 18 тысяч долларов впервые с 2017 года

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Стоимость биткойна поднялась выше 18 тысяч долларов, следует из данных торгов на бирже Binance на утро среды, 18 ноября.

Самая популярная криптовалюта выросла на 8,6 процента за это утро и перешла вышеуказанный рубеж впервые с декабря 2017 года.

Сведения на портале CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость биткойна более чем по 20 биржам, немного отличаются от результатов торгов на бирже. По информации сайта, биткойн подрос на 7,72 процента до 17 960 долларов.

Отметим, что на долю биткойна приходится около 66 процентов всего рынка криптовалют.

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