Пашинян представил дорожную карту работы властей Армении после событий в Карабахе

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту дальнейшей работы властей республики после событий в Карабахе. Об этом глава армянского правительства заявил в среду, 18 ноября, в социальных сетях.

Политик в очередной раз отметил, что считает себя главным ответственным за то, как развивался нагорнокарабахский конфликт, а также выразил уверенность в том, что именно он должен отвечать за установление стабильности в своей стране.

— Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства, — подчеркнул Пашинян в Facebook.

В плане премьера 15 пунктов, включая возобновление переговоров о статусе Карабаха, реформа армии, восстановление экономики после урона от пандемии коронавируса, реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Армения поблагодарила РФ за выполнение своих обязательств во время обострения ситуации в Карабахе