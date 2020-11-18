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Пашинян представил дорожную карту работы властей Армении после событий в Карабахе
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Пашинян представил дорожную карту работы властей Армении после событий в Карабахе

Ростислав Зубков

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту дальнейшей работы властей республики после событий в Карабахе. Об этом глава армянского правительства заявил в среду, 18 ноября, в социальных сетях.

Политик в очередной раз отметил, что считает себя главным ответственным за то, как развивался нагорнокарабахский конфликт, а также выразил уверенность в том, что именно он должен отвечать за установление стабильности в своей стране.

— Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства, — подчеркнул Пашинян в Facebook.

В плане премьера 15 пунктов, включая возобновление переговоров о статусе Карабаха, реформа армии, восстановление экономики после урона от пандемии коронавируса, реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.

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