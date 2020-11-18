Подозрительные переводы по банковским картам в России предложили блокировать

Фото: www.pixabay.com

Ассоциация банков России предложила блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент видит признаки аферы в транзакциях. Об этом РБК пишет со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, разработанные АБР.

Отечественные кредитные организации полагают, что одобрение предлагаемых корректив приведет к тому, что объем возвращенных денег составит 15-30 процентов от общего количества украденных мошенниками средств.

Ранее финансовые организации назвали способ быстрее блокировать переводы мошенников с банковских карт.

Читайте также: Новая схема мошенничества на болезнях появилась в России