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Минтруд проработает разные варианты выплаты накопительной части пенсии
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Минтруд проработает разные варианты выплаты накопительной части пенсии

Ростислав Зубков

Общество

Министерство труда и социальной защиты России поручило проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 18 ноября.

Поручение выполнит Пенсионный фонд России. Он представит соответствующие предложения с учетом данных Негосударственного пенсионного фонда, чтобы вопрос мог изучаться дальше. К настоящему моменту конкретных решений о внесении каких-либо корректив в российские законы по этой части не принималось.

— Никаких решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу не принято, — отметили в Минтруде, беседуя с РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что министерство попросило ПФР продумать, как можно поменять условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Утверждалось, что предлагается осуществлять выплаты, если назначенная накопительная пенсия меньше 20 процентов от величины МРОТ.

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