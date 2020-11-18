Около 40 тысяч бизнесменов Москвы зарегистрировались на портале поставщиков в 2020 году

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В столице с начала 2020 года около 40 тысяч компаний и предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 18 ноября.

По его словам, всего платформой пользуются 200 тысяч поставщиков, за семь лет существования портал приобрел статус общероссийского. На сегодняшний день портал объединяет поставщиков со всей страны и заказчиков из Москвы и еще 36 регионов.

— Всего на портале сейчас работают уже более 200 тысяч поставщиков, 40 процентов из которых — региональные компании и предприниматели, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что 90 процентов поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса, а около 14 процентов составляет доля индивидуальных предпринимателей.

Портал поставщиков предназначен для закупок малого объема. Все операции совершаются в формате электронного магазина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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