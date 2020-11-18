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Стилист Влад Лисовец перечислил актуальные модные тренды
Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Стилист Влад Лисовец перечислил актуальные модные тренды

Виктория Федотова

Звезды

Стилист Влад Лисовец перечислил модные тренды, которые актуальны в этом сезоне.

По его словам, в моде лаковая одежда и обувь, замша/кожа-дерматин, актуальными остаются многослойность, искусственный мех, широкие брюки и джинсы, водолазки и свитера, как в 90-е. Выбирайте юбки трапеции в клетку, полоску или с этническим принтом.

Лисовец напомнил, что модными аксессуарами в этом сезоне считаются всевозможные кепи, береты, золотая бижутерия. Стилист всегда подчеркивает, что помимо модных трендов важно хорошее настроение:

— На лице улыбка и радость, а то от наших угрюмых лиц и «моды» на улице глаза режет, — подчеркнул Лисовец на своей странице в Instagram.

Ранее в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» стилисты рассказали о трендах этой зимы.

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