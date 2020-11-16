Кожа и пуховики: звездные стилисты перечислили тренды зимнего гардероба

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В Москве выпал первый снег, а значит, самое время поговорить о зимнем гардеробе. Какие тренды сегодня наиболее актуальны, как они поменялись из-за пандемии коронавируса в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали звездные стилисты.

Преподаватель Европейской Академии имиджа, стилист Ольга Епифанова заявила, что в этом сезоне одним из самых распространенных трендов, как в мужском, так и женском гардеробе, стала кожа.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Зимний гардероб

— Для каждого человека можно подобрать варианты, которые будут украшать и подойдут индивидуально. Я говорю не про верхнюю одежду. Это брюки, платья, ремни, которые украшают образ. В моде портупеи и даже броши из кожи. В моде обувь светлого цвета, сапоги белого цвета будут в тренде. Многие боятся, но она легко очищается, светлая обувь облегчает образ, это ценят многие девушки. Мы смотримся более миниатюрными, — отметила эксперт.

Телеведущая, селебрити-стилист, предприниматель Лина Дембикова заявила, что в моде сейчас прослеживаются две глобальные тенденции.

— Во-первых, долгое время верхняя одежда была камуфляжем – черного, серого оттенков. Но современные технологии позволяют работать с хорошими материалами. Мы можем позволить высокотехнологичные решения. В тренде пуховики, они разноцветные, разной длины, это вопрос личного предпочтения. Комфорт приобрел инвестиционный смысл: вы не просто покупаете верхнюю одежду, а инвестируете деньги, — объяснила Дембикова.

Вторая тенденция, по словам собеседницы, состоит в замене натурального меха на экомех. Она подчеркнула, что искусственный мех может быть качественным.

На вопрос о том, как изменились предпочтения людей в одежде в период пандемии коронавируса, звездный стилист отметила, что люди стали отдавать предпочтения спокойным цветам, которые успокаивают. Тренд связан со страхом человека выделяться среди других. Он психологически хочет войти в зону спокойствия, камуфлируется. Цвета обладают физиологическим и психологическим эффектом, успокаивая своего обладателя. Поэтому последнее время люди выбирают спокойные оттенки, бежевые, серые, природные цвета.

Что касается пуховиков, сегодня актуальные модели — объемные, длина варьируется, в моде воздух. Если пуховик будет облегать, то это смотрится нелепо и неудобно. В тренде удобство и комфорт, много объемных вещей, подчеркнула Епифанова.

Совладелец индивидуального пошива Aurora Carne, официальный стилист ORIFLAME России и стран СНГ, стилист с 15 летним опытом, владелец школы стилистов Роман Белоснежный описал тренды в мужском гардеробе.

— В моде практичность, мужчины выбирают вещи, которые легко чистятся, не пачкаются, в трендах обуви появляется тракторная подошва. Актуальным остается классический стиль, многослойность не выходит из моды. Под пальто надеваем жилеты из гусиного пуха, яркие, цветные. Стиль становится все менее официальным, мода этой зимой многогранна. Нужно смотреть за размерами. Они стали свободнее, больше ярких цветов, хотя мода переживает не лучшее время, — считает собеседник.

Мужчины в основном выбирают сдержанность в цветах, но это формальные гардеробы, добавил Белоснежный.

По словам Дембиковой, мужской гардероб стал более пластичным, появились новые оттенки, она прекрасно отстирывается и носится.

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