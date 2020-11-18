Песков объяснил решение владимирского губернатора уехать лечиться в Москву

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В Кремле призывают «не связывать» решение отдельных политиков уезжать лечиться в Москву и вопросы регионального здравоохранения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отъезд губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частную столичную клинику.

Ранее глава региона сказал, что уехал в платное московское медучреждение, чтобы вылечиться от коронавируса.

В свою очередь Песков выразил мнение, что в сложившейся ситуации нет ничего подозрительного.

— Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он добавил, что губернаторы не перестают выполнять свою работу и исправно трудятся в удаленном формате.

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