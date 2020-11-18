Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков объяснил решение владимирского губернатора уехать лечиться в Москву
Фото: youtube.com/TASS

Песков объяснил решение владимирского губернатора уехать лечиться в Москву

Ростислав Зубков

Здоровье

В Кремле призывают «не связывать» решение отдельных политиков уезжать лечиться в Москву и вопросы регионального здравоохранения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отъезд губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частную столичную клинику.

Ранее глава региона сказал, что уехал в платное московское медучреждение, чтобы вылечиться от коронавируса.

В свою очередь Песков выразил мнение, что в сложившейся ситуации нет ничего подозрительного.

— Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он добавил, что губернаторы не перестают выполнять свою работу и исправно трудятся в удаленном формате.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Кремле заявили о «чрезвычайно проблемной» ситуации с коронавирусом в Хакасии

Дмитрий ПесковВладимирская областькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Все мнения
О проекте