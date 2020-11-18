Алиев заявил, что Турция будет участвовать в операциях в Карабахе

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Турция вместе с Россией будет участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов в Нагорном Карабахе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду, 18 ноября, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.

По словам азербайджанского лидера, «региональные страны» поддержали заявление Москвы, Баку и Армении по Карабаху, одним из пунктов которого является ввод миротворцев для защиты мира.

— Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян, — приводит «Азертадж» слова Алиева.

Он выразил надежду, что Нидерланды поддержат Азербайджан в этом вопросе.

Ранее Москва неоднократно отрицала участие Анкары в миротворческой миссии в Карабахе. В частности, это опровергали в Кремле и в МИД РФ.

Напомним, российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован для прекращения войны за спорный регион.

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