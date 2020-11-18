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Сергей Собянин: «Мои социальные центры» для старшего поколения перешли в онлайн
Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин: «Мои социальные центры» для старшего поколения перешли в онлайн

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что проект «Мой социальный центр» перешел в онлайн для людей старшего поколения. Об этом он сообщил в среду, 18 ноября.

По словам главы города, москвичи старше 55 лет уже начали осваивать популярные интернет-площадки.

— Например, в WhatsApp-чатах есть творческие уроки и тренинги по здоровому образу жизни. На YouTube-каналах проходят кулинарные мастер-классы и виртуальные экскурсии, — отметил столичный мэр.

Он призвал горожан рассказать родителям-пенсионерам или бабушкам с дедушками об онлайн-мероприятиях. Узнать подробнее об активностях для людей старшего поколения можно на сайте, уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин ввел домашний режим для москвичей старше 65 лет. Эта мера поможет им снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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