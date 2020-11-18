Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сын министра Амурской области перевернул инкассаторскую машину и попал на видео
Фото: Telegram-канал ENews112

Сын министра Амурской области перевернул инкассаторскую машину и попал на видео

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появилось видео, снятое утром 18 ноября в Благовещенске. На кадрах видно, как водитель Land Cruiser въехал в инкассаторский броневик и перевернул его.

За несколько секунд до этого водитель инкассаторской машины решил развернуться из правого ряда через двойную сплошную, не глядя в зеркала.

Видео: Telegram-канал 112

По данным РЕН ТВ, за рулем внедорожника находился сын министра транспорта Амурской области Вадима Зеленина — Александр.

В результате столкновения пострадал один из инкассаторов, помощь ему оказали на месте.

Читайте также: Фельдшер пострадал при столкновении трактора с машиной скорой помощи в Москве

авариявидеоАмурская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Все мнения
О проекте