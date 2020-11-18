Сын министра Амурской области перевернул инкассаторскую машину и попал на видео

Фото: Telegram-канал ENews112

В Сети появилось видео, снятое утром 18 ноября в Благовещенске. На кадрах видно, как водитель Land Cruiser въехал в инкассаторский броневик и перевернул его.

За несколько секунд до этого водитель инкассаторской машины решил развернуться из правого ряда через двойную сплошную, не глядя в зеркала.

Видео: Telegram-канал 112

По данным РЕН ТВ, за рулем внедорожника находился сын министра транспорта Амурской области Вадима Зеленина — Александр.

В результате столкновения пострадал один из инкассаторов, помощь ему оказали на месте.

Читайте также: Фельдшер пострадал при столкновении трактора с машиной скорой помощи в Москве