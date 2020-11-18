Фельдшер пострадал при столкновении трактора с машиной скорой помощи в Москве
На востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи и трактора. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице в среду, 18 ноября.
Уточняется, что ДТП произошло в 10:50 на шоссе Энтузиастов в районе дома № 32, строение 15.
— Один человек доставлен в медучреждение, — передает сообщение РИА Новости.
Кроме того, агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что пострадавшим оказался сотрудник скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием автомобиля скорой помощи и иномарки пострадали три человека.
Читайте также: Два человека обратились за медпомощью после ДТП на востоке Москвы