Фельдшер пострадал при столкновении трактора с машиной скорой помощи в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 32с15 Карта всех событий

На востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи и трактора. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице в среду, 18 ноября.

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Уточняется, что ДТП произошло в 10:50 на шоссе Энтузиастов в районе дома № 32, строение 15.

— Один человек доставлен в медучреждение, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что пострадавшим оказался сотрудник скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием автомобиля скорой помощи и иномарки пострадали три человека.

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