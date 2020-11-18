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В Минобороны назвали число вернувшихся в Карабах беженцев
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Минобороны назвали число вернувшихся в Карабах беженцев

Евгения Звощик

Внешняя политика

Более 640 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 18 ноября, во время брифинга.

Он уточнил, что всего с 14 ноября в Степанакерт вернулись 1709 человек, которые ранее покинули свои дома в Карабахе из-за боевых действий. По его словам, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Также патрули российских миротворцев и военной полиции обеспечивают безопасность движения по автодороге через Лачинский коридор до Степанакерта, передает ТАСС.

Помимо этого Конашенков сообщил, что в районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется на 23 наблюдательных постах.

Напомним, российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован для прекращения вооруженного конфликта за спорный регион.

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Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
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