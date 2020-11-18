Путин призвал при борьбе с коронавирусом использовать опыт ведущих компаний

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал при борьбе с новым типом коронавирусной инфекции использовать опыт крупнейших российских компаний и ведущих научных и медицинских учреждений страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

Российский лидер уточнил, что, в частности, можно использовать опыт компании «Росатом» и ряда других организаций. По его словам, это касается вопросов организации в регионах работы call-центров, логистики, работы служб скорой и неотложной помощи.

Кроме того, президент отметил, что следует рационально распределить нагрузку на лаборатории, установки компьютерной томографии для комфортного приема пациентов в медучреждениях. В связи с этим Путин поручил определить на ближайшие месяцы направления поддержки регионов в данных вопросах, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

Читайте также: Голикова предложила использовать выданные регионам средства для борьбы с COVID на транспорт