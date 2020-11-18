Голикова предложила использовать выданные регионам средства для борьбы с COVID на транспорт

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выделенные российским регионам 10 миллиардов рублей для борьбы с новым типом коронавируса можно использовать на транспортные расходы. Такое предложение она высказала в среду, 18 ноября, во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде машин скорой помощи и авто для фельдшеров у промышленных предприятий за счет указанной суммы.

— И скажу, хотя все-таки это будет 1 января 2021 года, у нас машины будут в большом объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены на программу модернизации первичного звена здравоохранения, — уточнила Голикова.

Она отметила, что кабмин обратился к субъектам, призвав мобилизовать тот ресурс автомобильного транспортного учреждения социальной службы, который был приобретен в 2019 году в рамках проекта «Демография», передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Мордовии и Коми, в Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в городе Севастополе.

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