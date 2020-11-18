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Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху

Евгения Звощик

Внешняя политика

Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в среду, 18 ноября. Его слова привели в пресс-бюро ведомства.

По его словам, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе является поражением Еревана.

— Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца», — пояснил Нарышкин.

Он уточнил: азербайджанцам говорят, что Кремль якобы «украл у них победу», когда Баку был в шаге от взятия Степанакерта. Как отметил глава СВР, подобные действия являются лишним свидетельством того, что Соединенные Штаты Америки и «их европейские друзья решают свои задачи за счет интересов простых людей», передает РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Сергей НарышкинСлужба внешней разведкиНагорный Карабах
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