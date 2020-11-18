Более 30 километров дорог построят в Новой Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Новой Москве построят более 30 километров дорог. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, столичные власти готовят проектную документацию для развития магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Столбово до улицы Поляны, от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от улицы Поляны до Симферопольского шоссе. Кроме того, запланировано строительство участка улицы Александры Монаховой от Коммунарки до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает Интерфакс.

Загрутдинов отметил, что в настоящее время в столице проектируется возведение свыше 60 километров дорог и десяти искусственных сооружений.

Ранее сообщалось, что за три года в Новой Москве построят 15 новых школ и десять детских садов.

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