Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 30 километров дорог построят в Новой Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 30 километров дорог построят в Новой Москве

Кирилл Николаев

Город

В Новой Москве построят более 30 километров дорог. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, столичные власти готовят проектную документацию для развития магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Столбово до улицы Поляны, от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от улицы Поляны до Симферопольского шоссе. Кроме того, запланировано строительство участка улицы Александры Монаховой от Коммунарки до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает Интерфакс.

Загрутдинов отметил, что в настоящее время в столице проектируется возведение свыше 60 километров дорог и десяти искусственных сооружений.

Ранее сообщалось, что за три года в Новой Москве построят 15 новых школ и десять детских садов.

Читайте также: Более 700 социальных объектов появятся в Москве по программе реновации

строительствоНовая Москвадорога
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Все мнения
О проекте