Названы причины, по которым женщины выпадают из поля зрения психиатров

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Врач-психиатр, психолог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что женщины чаще мужчин выпадают из поля зрения психиатрической службы. По его словам, для этого есть сразу несколько причин.

Эксперт отметил, что мужчины чаще получают водительские права, поступают на службу в различные силовые структуры. Кроме того, представители сильного пола проходят медкомиссию на предмет годности к службе в армии. В свою очередь женщины попадают в кабинет врача только в крайнем случае.

— Если нет явных признаков сумасшествия, бреда, галлюцинаций, острых признаков нарушения поведения, ничего не предпринимается, — пояснил Покровский в комментарии «Вечерней Москве».

Он добавил, что нередко родственники женщины начинают бить тревогу, когда произошло что-то «из ряда вон», но часто бывает уже слишком поздно.

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